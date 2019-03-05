"إدارة المخاطر والكوارث ومواجهة الحريق" ندوة بتربية المنيا

عقدت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية التربية جامعة المنيا اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية تثقيفية لطلبة وطالبات الكلية للتوعية بالكوارث والمخاطر وكيفية التعامل معها تحت عنوان "إدارة المخاطر والكوارث ومواجهة الحريق" حيث نظمت الندوة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية.



حاضر في الندوة المقدم مصطفى دعبس رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية والتربية للطفولة المبكرة والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد العزيز حسب الله مدير وحدة الجودة والدكتورة هناء عبد الحميد مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث وطلبة وطالبات كلية التربية العام.



وتناولت الندوة التعريف بمفهوم الأزمة والمشكلة والكارثة وأنواع الأزمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها وكيفية التنبؤ بالأزمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية عالية واتخاذ القرارات المناسبة لتفاديها ووضع خطط مناسبة وآليات لمواجهة حدوث مثل هذه الأزمات.



كما شملت الندوة التعريف بجهاز الحماية المدنية ومهامه وأقسامه المكونة من 5 أقسام وهي "الإنقاذ النهري والبري والإطفاء والمفرقعات والوقاية من الحرائق" وطرق استدعائهم خلال الأزمات وكيفية مساعدتهم على إتمام وظائفهم والحد من الأزمة من قبل المدنيين، ومعوقات العمل.



ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الواحد إلى أن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لطلاب الكلية في مجالات مختلفة والتي استهلت أمس بندوة عن "رؤية مصر 2030"، وتختتم غدًا الأربعاء بندوة عن الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.



وأكد عميد كلية التربية بجامعة المنيا خلال كلمته بالندوة على أهمية عقد مثل هذه الندوات بالكليات والمؤسسات لمواجهة الأزمات التي نتعرض إليها والأحداث التي تمر بها البلاد مؤخرًا ورفع وعى الحضور بأهمية تطبيق علم إدارة الأزمـات من حيث "الوقاية والمواجهة" في كـافة مجالات العمل.











