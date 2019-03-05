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عالم
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:59 م

روسيا تطور أقمارًا صناعية عسكرية جديدة

روسيا تطور أقمارًا
أ ش أ
dostor.org/2541414

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا يجب أن تنشئ أجهزة فضائية عسكرية حديثة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأعمال في هذا المجال قيد التنفيذ.

وقال شويجو -خلال مؤتمر في وزارة الدفاع الروسية، "مهمتنا هي إنشاء أقمار صناعية حديثة قادرة على توفير بيانات استطلاعية وبيانات خرائط أكثر دقة، ولهذا الغرض، جارٍ تنفيذ عدد من الأعمال التي سيتم مناقشة تنفيذها خلال الاجتماع".

وأشار شويجو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث -خلال خطابه أمام البرلمان الروسي (الجمعية الاتحادية)- عن التغييرات الأساسية في الاتصالات والملاحة ونظم الاستشعار عن بُعد، وما يتطلبه الأمر من زيادة في قدرات الأقمار الصناعية في البلاد.

وأضاف شويجو: "تواصل وزارة الدفاع، في هذا السياق، المشاركة بنشاط في إعادة التجهيز التكنولوجي للمركبات الفضائية العسكرية".

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