فيديو.. "مزيكا" تطرح كليب إيوان الجديد "بفتكر الخير"

طرحت شركة "مزيكا" اليوم الثلاثاء، على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث فيديو كليب للمطرب إيوان، وهي أغنية "بفتكر الخير" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت" الذي أطلقته شركة "مزيكا" بالأسواق العام الماضى، وضم 12 أغنية متنوعة.



أغنية "بفتكر الخير"، كتب كلماتها أيمن عز، ولحنها مدين، وقام بتوزيعها عمرو عبد الفتاح، وهى من إخراج عمر حديدى.



يذكر أن الفيديو كليب سيعرض على قناة مزيكا الفضائية حصريًا الخميس المقبل، ويقول جزء منها: بفتكر الخير للى فارقنى، والموضوع ده مش مضايقنى، وبقول ماحصلش نصيب عادى، ولابسأل مين بعدى حبيبه".