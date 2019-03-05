طارق هاشم يطالب "قصور الثقافة" بمراجعة اسم مترجم "الكلمات"

ناشد الشاعر طارق هاشم، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أنور إبراهيم المشرف على سلسلة آفاق عالمية، الصادرة عن إدارة النشر بالهيئة، والمسئولين عن النشر في وزارة الثقافة، بمراجعة اسم المترجم لكتاب "الكلمات" لجان بول سارتر، الصادر عن السلسلة.



وقال هاشم، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، إن الدكتور محمد مندور لم يترجم كتاب "الكلمات" لجان بول سارتر، كما هو مبين على غلاف العدد الأخير من سلسلة آفاق عالمية، بل المترجم هو الدكتور خليل صابات رائد الدراسات الصحفية والمتخصص في تاريخ الطباعة بالشرق العربي، والذي ما زالت حقوقه في أيدي الورثة.



وتابع: بينما كان دور الدكتور محمد مندور مراجعة الكتاب ولو أعتنى المسئولون عن السلسله قليلا واتطلعوا على مقدمة الكتاب والتي جاءت تحت اسم مقدمة المترجم لاكتشفوا توقيع المترجم خليل صابات، ناهيك عن أن نشر الكتاب ليس حديثا فقد نشرته قريبا سلسلة ميراث الترجمة بالمركز القومي للترجمة بتاريخ ليس بعيدًا، وهذا ما يثبت العشوائية التي وصل إليها المشروع، ناهينا عن حقوق جان بول سارتر الذي لم يمر 50 عاما على وفاته.