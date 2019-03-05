نكشف أسماء الأفلام المشاركة بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

كشفت الفنانة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بدورته الثامنة التي ستقام بداية من 15 من مارس المقبل، عن أسماء الأفلام المشاركة، وخاصة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي كالتالي: "دفن كوجو" من غانا، "ليل خارجي" من مصر، "قدر" من غانا، "مباركة"، من المغرب، "انديجو" من المغرب، "أسيرة" من الكونجو، "ماباتا باتا" من موزمبيق والبرتغال، "في عينيا" من تونس، "خيط الشتاء بجلدي" من جنوب أفريقيا، و"إلى آخر الزمان" من الجزائر.



وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، تضم 10 أعمال وهي كالتالي: "ملاكمة في لبريفيل" من الجابون، "الحلم البعيد" من مصر والمانيا، "فيفيريه في بلاد الكوباللو" من السنغال، "حقول الحرية" من ليبيا والمملكة المتحدة، "جاو.. مقاومة شعب" من مالي، "الغزالة" من تونس، "لقمة العيش" من زمبابوي، "مهاجرون" من السنغال، و"همس الحقيقة في أذان القوة" من جنوب أفريقيا.



وأوضحت أن مسابقة الأفلام القصيرة يشارك بها 16 عملا هم كالتالي: "80 بلس" من أوغندا، "آلس" من المغرب، "داجو" من اثيوبيا، "كازونجو" من رواندا، "الدمية" من بوركينا فاسو، "الخروج من الدين"، من نيجيريا، "لونا" من رواندا، "ضرتي الحبيبة" من السنغال، "نقطة صفر" من الجزائر، "ترنيمة الموت" من الكاميرون، "سيجا" من الصومال، "سيروتونين" من السودان، "الأراضي" من الجزائر، "قرابين توني" من كينيا، "رقصة الفجر" من تونس، و"ياسمينا" من المغرب وفرنسا.



وأشارت إلى الأفلام خارج المسابقة، فأهمها الأعمال المصرية المشاركة من خلال حصاد السينما المصرية الأخيرة، وهي "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمي من مصر، و"نادي الرجال السري"، للمخرج خالد الحلفاوي، من مصر أيضا.



وأضافت أنه سيكون هناك مسابقتين؛ الأولى تحمل اسم "المسابقة المصرية للطلبة المصريين"، والتي تعرض 14 فيلما، لطلبة عدد من الجامعات المختلفة ومعهد السينما، إضافة إلى أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تضم عرض أفلام من دول مختلفة أهمها الأفلام المصرية منها: "جريمة الإيموبيليا" لهاني عادل والمخرج خالد الحجر، "لا أحد هناك" لبطله والمخرج أحمد مجدي، "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، و"ورد مسموم" لأحمد فويز صالح.