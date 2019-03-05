عمومية "الملتقى العربى" تحسم التوزيعات المجانية للمساهمين 28 مارس

دعا مجلس إدارة شركة "الملتقى العربي للاستثمارات" لجمعية عامة عادية وغير عادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، لمناقشة اعتماد القوائم المالية للعام الماضي، وحساب توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، فى صورة أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.212 سهم لكل سهم أصلي، تمهيدًا لزيادة رأس المال.



وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إن العمومية ستنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 247.42 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 52.57 مليون جنيه موزعة على 5.25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه، وذلك عن طريق أسهم مجانية بواقع 0.21249657 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولة من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2018، والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.



كما ستنظر العمومية العادية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وإخلاء طرف أعضاء المجلس، والموافقة على تحويل 26.28 مليون جنيه من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.



فيما ستقوم الجمعية العادية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من 2019 حتى 2021 لإنتهاء مدة المجلس الحالي.



وعلى صعيد الجمعية غير العادية، ستناقش العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.