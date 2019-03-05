السفارة اليونانية: إنشاء مراكز للتدريب فى مصر

قال أثاناسيوس ماكراندرو، رئيس القسم التجاري بالسفارة اليونانية في مصر، إن هناك نية لبلاده لإنشاء مراكز للتدريب فى مصر لأهميتها، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الدولتين يمكن أن تشمل الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن برنامج الإقامة الذهبية اليونانى يمكن أى شخص من شراء إقامة باليونان بقيمة 2050 يورو.



وأوضح، خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الصناعات، أن مصر رابع دولة يشترى مواطنوها عقارات باليونان، مشيرا إلى برامج الخصخصة التى تمثل استثمارا جيدا فى اليونان، مثل مشروع خصخصة ميناء بيرايوس، وتنمية مطارات أثينا.



وذكر أن المستثمرين الراغبين في العمل باليونان لديهم العديد من القطاعات للعمل بها، ومنها السياحة والعقارات والطاقة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والخصخصة، فضلا عن الاستثمارات الاستراتيجية، ومنها مشاريع البنية التحتية وإقامة شبكات الأنابيب التي تصل إلى أذربيجان مرورا ببعض الدول الأوروبية.



ونوه بأن هناك أهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والأفكار حول المشروعات والقوانين، لافتا إلى أهمية إنشاء موقع إلكتروني مشترك لتبادل المعلومات على الإنترنت وتوضيح المزايا التنافسية.