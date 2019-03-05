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منوعات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:49 م

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

علماء مكسيكيون يعثرون
dostor.org/2541405

أعاد علماء آثار في المكسيك اكتشاف كهف بالامكو، الواقع بمنطقة تشيتشن إيتزا الأثرية في شبه جزيرة يوكاتان، وعثروا داخله على مئات القطع الأثرية، وأغلبها أدوات كانت تستخدم في طقوس سابقة لحقبة الغزو الإسباني.

ويقع الموقع شرقي هرم يعرف باسم هرم القلعة أو هرم كوكولكان.

ووفقا لما ذكره متخصصون، اكتشف مزارعون من قبائل المايا الكهف منذ 50 عاما، لكنهم أغلقوه على الفور.

وقال جييرمو دي أندا، الباحث في المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، إن هذا الاكتشاف هو الأهم في المنطقة منذ اكتشاف كهف بالامكانش في خمسينيات القرن العشرين.

والمئات من القطع الأثرية المُكتشفة في حالة ممتازة، كما أنها تحمل معلومات تسهم في فهم كيفية بناء وسقوط مدينة مايا القديمة.

وتحوي القطع والأوعية الأثرية المكتشفة ضمن أشياء أخرى بقايا طعام وبذور وأحجار كريمة وصدف وعظام كانت تقدمها شعوب المايا القديمة كقرابين لآلهتهم، وتم اكتشاف الكهف في البداية بدون أي أعمال حفر، وحتى الآن لم يُعثر فيه على أي بقايا بشرية.

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