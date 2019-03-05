وزير باكستاني: نشكر الدول الصديقة التي ساعدت في تهدئة التوتر مع الهند

أعرب وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري اليوم الثلاثاء، عن شكره للدول الصديقة التي ساعدت في تهدئة التوتر بين بلاده والهند، مشيرا إلى أن الدور الذي تلعبه الصين والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية يستحق التقدير.



وقال شودري - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن الطريقة التي تعاملت بها باكستان خلال الأزمة الأخيرة مع الهند أعطت للعالم انطباعا بأنها "دولة ناضجة".



وكان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.