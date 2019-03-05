"الأعلى للإعلام": إرسال إنذارات للمواقع المتورطة في نشر أخبار كاذبة

أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قلقه الشديد من تورط عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة خاصة بتعيين وزير جديد للنقل، مؤكدًا على أن هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل إعلامية أخرى دون التأكد من صحتها.



وأكد المجلس حرصه على مصداقية الإعلام المصري ومسئوليته أمام المتلقي ومن هذا المنطق قرر المجلس الاكتفاء في هذه الواقعة بإرسال إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر الخبر الكاذب مقدرًا في نفس الوقت الاعتذارات التي قدمتها عددًا من هذه المواقع للقراء، مؤكدًا ضرورة تقديم باقي المواقع لاعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن.



وجدد المجلس ثقته التامة في تقدير القيادات الإعلامية لأهمية دورها في تحقيق المصالح العامة للمجتمع، واتخاذهم للتدابير اللازمة التي تحول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى وعدم نشر أية أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسئولة.