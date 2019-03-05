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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:44 م

"قومي المرأة" بأسيوط يطلق حملات لتثقيف السيدات بالقرى والنجوع

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2541401

أطلق المجلس القومي للمرأة، بمحافظة أسيوط، حملتي "طرق الأبواب" و"لأني رجل" وندوات توعوية للمقبلين على الزواج بقرى: "بني حسين ومسرع وأولاد رايق وعلوان والبورة التابعة". لمركز أسيوط.

وقالت مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب لعدد من منازل السيدات والتحدث معهم وشرح رسائل الحملتين والسماع لاحتياجاتهم ومشاكلهم الاقتصادية والأسرية والاجتماعية وذلك بمشاركة أمل وجيه، المقررة المناوبة بالمجلس، والدكتور محمد حسين، عضو فرع المجلس بأسيوط، وعدد من الرائدات الريفيات وبحضور العشرات من السيدات والفتيات.

وأضافت أنه تم عرض الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس خلال الندوة مشيرة إلى النزول إلى الشارع والتحدث مع رجال وشباب القرية وسماع آراءهم حيث لاقت الحملة قبولًا من السيدات.

"قومي المرأة" بأسيوط يطلق حملات لتثقيف السيدات بالقرى والنجوع
"قومي المرأة" بأسيوط يطلق حملات لتثقيف السيدات بالقرى والنجوع
"قومي المرأة" بأسيوط يطلق حملات لتثقيف السيدات بالقرى والنجوع
"قومي المرأة" بأسيوط يطلق حملات لتثقيف السيدات بالقرى والنجوع
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