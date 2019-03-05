حورية فرغلي: أنا اسكندرانية وأتمني براءة "ريا وسكينة"

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل تعاقدها لبطولة الفيلم السينمائي الجديد "براءة ريا وسكينة قائلة: "تعاقدت عليه منذ فترة ولكن لم نبدأ تصويره بعد، وسوف نبدأ التصوير في القريب العاجل، أقدم فيه شخصية سكينة".



وعن ما قيل عن فكرة أن العمل من نوعية الاعمال السياسية قالت حورية في تصريحات لـ"الدستور": "لا نهائي، فالقضية التي بحث عنها الكاتب من خلال الكثير من المراجع، ورأي أن القتل كان يحدث لسيدات الاستعمار في تلك الفترة، فأنا لا أراها سياسية من قراءتي للدور، وانا "اسكندرانية" اتمني أن لا يكونوا مجرمين، الكاتب لديه كثير من المستندات، والأدلة حول تلك الواقعة والقضية".



"براءة ريا وسكينة" يشارك فيه الفنان أحمد فلوكس، ووفاء عامر، منة فضالى، وأشرف مصيلحى، ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش.