فيسبوك تحظر الإعلانات السياسية الأجنبية قبل الانتخابات الإندونيسية

قالت شركة "فيسبوك" العملاقة للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بحظر الإعلانات السياسية الواردة من خارج إندونيسيا، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة الإندونيسية.



وذكرت صحيفة جاكرتا بوست، الإندونيسية- على موقعها الإلكتروني- أن قرار "فيسبوك" جاء بعدما تعرضت جاكرتا لانتقادات قوية من جانب الاتحاد الأوروبي لعدم قيامها بالجهود الكافية لمواجهة محاولات التدخل في الانتخابات.



وأوضح أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، أنه يقوم مؤقتًا بحظر أى مواد إعلانية مدفوعة من جانب جهات معلنة خارج إندونيسيا تتعلق بالساسة أو الأحزاب السياسية أو محاولات من شأنها أن تشجع على قمع الناخبين.



وكان مسئولون بالاتحاد الأوروبي، قد انتقدوا موقع "فيسبوك" في وقت سابق من العام الجاري، لعدم التدقيق في الإعلانات الواردة على موقعه في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في شهر مايو القادم.