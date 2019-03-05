تغطية الطرح العام لـ"الشرقية للدخان" 4.3 مرة

أنهت إدارة البورصة، منذ قليل، الاكتتاب العام للحصة المطروحة من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" والبالغة 5.062 مليون سهم من أصل 4.5 % تم طرحها، فى أول خطوة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.



وبلغ إجمالي الأسهم المسجلة في سوق الصفقات الخاصة "OPR" نحو 21.6 مليون سهم، من إجمالي 5.062 مليون سهم معروضة للبيع، بما يعني وصول معدل التغطية إلى حوال 4.3 مرة.



وكانت البورصة المصرية فتحت أبوابها مطلع الأسبوع الجارى "الأحد"، لتلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام للشرقية للدخان بسعر نهائي 17 جنيهًا لبيع عدد 5.062 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة على أن تنتهي فترة تلقي الاكتتاب مع نهاية جلسة اليوم.



وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن أن الطرح الخاص لأسهم شركة الشرقية للدخان تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهًا للواحد، مؤكدا أن الطرح الخاص يمثل 95 %من إجمالي الأسهم المطروحة.



وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت المضي قدمًا في الطرح العام والخاص في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف" سهم، بنسبة حتى 4.5% من رأس مال الشركة الشرقية المصدر من المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.



ويمثل طرح الشرقية للدخان خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.