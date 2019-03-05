جدة تقتل حفيدها وتخفي جثته لتبوله لا إراديًا في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم دار السلام من ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل حفيدها وإخفاء جثتها داخل بطانية.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغ من ربة منزل بمقتل ابنها على يد والدتها، وبالانتقال إلى مكان البلاغ عثر على جثة الطفل ملفوفة داخل بطانية وبها آثار ضرب وتعذيب وشبه متعفنة.



وتبين من التحريات أن الطفل عمره 5 سنوات، وأنه تبول لا إراديًا، فقامت الجدة بضربه بقصد تأديبه حتى فارق الحياة بين يديها، فوضعت جثته داخل بطانية وخافت أن تخبر والدته التي اكتشفت الجريمة بالمصادفة عندما اشتمت رائحة كريهة داخل الشقة.



تم ضبط جدة الطفل وبمناقشتها اعترفت بالواقعة، وقالت في التحقيقات إن حفيدها تبول لا إراديًا فأرادت تأديبه حتى لا يكرر الفعل مرة ثانية لكنها قست عليه في الضرب وفارق الحياة بين يديها.



وأضافت المتهمة أنها خافت أن تخطر ابنتها بوفاة ابنها فوضعته داخل بطانية حتى تتخلص من الجثة إلا أن ابنتها اكتشفت الواقعة، وأبلغت الشرطة، فتم نقل الجثة إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان سبب الوفاة.