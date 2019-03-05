السفير الهندي: مهرجان "الهند على ضفاف النيل" دلالة للروابط التاريخية بين الشعبين

أعلن سفير الهند بالقاهرة راهول كولشيريت، انطلاق مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بدورته السابعة بعد غد الخميس، ويستمر حتى السابع عشر من مارس الجاري في محافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يؤكد الترابط بين الشعبين المصري والهندي.



وأعرب السفير الهندي- خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بمناسبة إطلاق المهرجان- عن شكره لوزراتي الخارجية والثقافة للمساهمة في تنظيم المهرجان الذي يعد تظاهرة فنية متنوعة للفنون الهندية، لافتا إلى أن المهرجان حظي على مدى السنوات السبع الماضية بتقدير كبير من جانب المصريين.



وأضاف أن "الهند على ضفاف النيل" أصبح أحد أكبر المهرجانات الثقافية الأجنبية التي تقام على أرض مصر، مشيرا إلى أن الدورة السابعة للمهرجان ستقدم ألوانا وأشكالا متنوعة من التقاليد الفنية الهندية النابضة بالحياة، منوها إلى أن المهرجان يعد مناسبة للاحتفاء بالروابط التاريخية والحضارية بين الشعبين الهندي والمصري.



ومن جهته، أعرب رئيس المهرجان سانجوي روي، عن سعادته لتنظيم المهرجان للمرة السابعة على أرض مصر، مشيرا إلى أهمية المهرجان الذي يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين اللذين تجمعهما العديد من العادات المشتركة.



يذكر أن السفارة الهندية بالقاهرة ومركز "مولانا إزاد" للثقافة الهندية يقومان بتنظيم المهرجان، بالشراكة مع وزارتي "الثقافة والسياحة"، وساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية وشركة "تيم ورك ارتس" الهندية.



ويقدم مهرجان "الهند على ضفاف النيل" في دورته السابعة برنامجا من العروض الفنية المتنوعة والتي تتضمن العروض الموسيقية لفرقة "فيكو فيناياكرام"، وعروض رقص أوديسي كلاسيكي بعنوان "بيشواس".



وتقوم فرقة "إيشارا" لمسرح العرائس للفنان الهندي دادي دي بودومجي، بتقديم رسالة المهاتما غاندي عن "اللاعنف" من خلال عض فني بعنوان "صور الحقيقة" بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد المهاتما غاندي.



ويقام بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة مهرجان "المأكولات الهندية " خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من مارس الجاري.



ويتضمن "الهند على ضفاف النيل" هذا العام عددا من رقصات "بوليوود" الشهيرة من خلال مجموعة من ورش العمل، إضافة إلى عروض خاصة لأفلام "بوليوود" الشهيرة، وجلسات لرياضة اليوجا والصحة.



وفى إطار المهرجان أيضًا سيتم تخصيص "يوم الهند" لجمهور بورسعيد في الخامس عشر من مارس الجاري، حيث سيتم تقديم مجموعة من الفعاليات الفنية للتعريف بالثقافة الهندية من خلال عروض حصرية وورش عمل متنوعة حول "اليوجا" والرقص والموسيقى، ويتم تنظيم سلسلة من الندوات حول التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.