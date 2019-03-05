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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:34 م

الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث

الناجون من الموت
معوض هويدي
dostor.org/2541274

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثا مأساويا، نتيجة وقوع تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونقل بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بين مدينتي كفر الدوار وأبو حمص وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

قالت "أميرة شرف"، إحدى المصابات بحادث الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، إن الحادث كان مرعبا ولم أصدق أنني نجوتُ من الحادث، مضيفة أن السائق كان يسير بسرعة هادئة على الطريق الزراعي حتى اصطدمت به سيارة تسير بنفس الاتجاه على الطريق بعد مدينة أبو حمص وبالقرب من مدينة كفر الدوار.

وتابعت "شرف": "أنا كنت ذاهبة لكليتي بجامعة الاسكندرية وهو نفس الميعاد الذي اسافر فيه يوميا موضحة انني لم اري نفسي سوي بمستشفي كفر الدوار العام مرددة "الحمد لله ربنا نجاني من الموت وليا انكتب ليا عمر جديد".

ويكمل عزت محمد، أحد المصابين ومقيم بمدينة المحمودية: "كنت ذاهبا لمحافظة الإسكندرية اليوم، لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالبيت، متابعا الطريق كان هادي في الساعات الاولي من الصباح ولايوجد ما يعوق الحركة المروية حتي تفاجئنا قبل مدينة كفر الدوار باصطدام سيارة ببنا ولم ادري بنفسي سوي بالمستشفى".

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع نقل بالقرب من قرية معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك، مدير ادارة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام قرية معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفيات كفر الدوار ودمنهور التعليمي وجثث الضحايا لذات المستشفات.

وجاءت أسماء المصابين وأنواع إصاباتهم على النحو التالي:
صابر الصافي إسماعيل، 50 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح بفروة الرأس وجروح باليد اليسرى. أحمد صابر الصافي، 25 سنة، فاطمة السيد أبو الفضل، 45 سنة، محمد عوض أبو نعمة، 20 سنة، اميرة محمود مشرف، 18 سنة، صفاء عبدة أبو الحسن، 18 سنة، عزت محمد سعد، 55 سنة، أحمد خميس حسن، 35 سنة، فارس سعيد البربري، 50 سنة،، محمد شحاته سعيد، 35 سنة، خالد مسعود محمد، 40 سنة، مسعود عبد المنعم محمد، 25 سنة، محمد أحمد سلامة، 35 سنة، حسن على منصور، 27 سنة، محمد صلاح عثمان، 36 سنة، شاكر سعد إبراهيم، 35 سنة، علا مصطفي عتيبه، 20 سنة، حمادة حامد، 20 سنة، ضاحي فوزي عبد الموالي، 41 سنة.

محمد عصام خلف، 18 سنة، محمد حلمي عطا الله، 45 سنة، جلال عابد رجب، 40 سنة، رمضان رجب حمد، 35 سنة، إسلام حامد دسوقي، 18 سنة، محمد سعيد عيد النجار، 32 سنة، بدر على القفاص، 41 سنة، أمين على القفاص، 52 سنة، محمد محمود عبد الحفيظ، 55 سنة، سليمان سعد سليمان، 31 سنة، محمد صابر الصافي، 23 سنة، أحمد حسن على، 28 سنة، خميس سعد عبد الوهاب، 50 سنة.

وقد خلف الحادث 6 حالات وفاة جاءت أسماؤهم كالآتي:- عبدالرحمن عبدالكريم زكي، 35 سنة، جمعة عبدالعزيز محمد، 35 سنة، أشرف شوقي، سامي عبدالفتاح سرحان، 52 سنة، محمد ياسر أحمد عطا، 19 سنة، رمضان سالم نعيم سرحان، 47 سنة.

ومن جهته، قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات، مؤكدًا رفع حالة الطواري القصوى بمستشفى كفر الدوار العام والمتابعة المستمرة من الأطباء للحالات.

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بصرف 10 ألاف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الإجتماعى وصرف مساعدات مالية عاجلة لكل المصابين.

وفى ذات السياق قام اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة يرافقهما المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد والدكتور علاء عثمان _ وكيل وزارة الصحة بزيارة المستشفى التعليمي بدمنهور لتفقد مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم علي الطريق الزراعي السريع بالقرب من معمل القزاز بكفر الدوار والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح وكسور متفرقة.

وتفقدت نائب المحافظ حالة المصابين بالمستشفى الشاملة بكفر الدوار ثم توجهت لتفقد حالة المصابين بالمستشفى التعليمي بدمنهور للاطمئنان علي تقديم الخدمة العلاجية لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لهم والاطمئنان علي استقرار حالتهم.

يُذكر أن الحادث الذي وقع صباح اليوم جراء تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ 4 سيارات ميكروباص كان قد تسبب في تعطيل الحركة المرورية علي الطريق السريع حيث قامت الأجهزة الأمنية وبتعليمات من اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بسرعة إزالة آثار الحادث وفتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بعد توقف استمر لمدة 20 دقيقة.

الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث
الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث
الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث
الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث
الناجون من الموت بالبحيرة يروون اللحظات المرعبة قبل الحادث
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