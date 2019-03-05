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الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:33 م

25 مارس.. مناقشة ديوان "كامل الأوصاف" بمركز الحرية

25 مارس.. مناقشة
نضال ممدوح
dostor.org/2541273

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء الإثنين 25 مارس الجاري٬ أمسية ثقافية شعرية لمناقشة ديوان "كامل الأوصاف" للشاعر سمير درويش٬ والصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويتناول الديوان بالنقاش والنقد كل من: الدكتورمختار عطية٬ والشاعر عمرو الشيخ٬ ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيونى.

يذكر أن "سمير درويش" شاعر من جيل الثمانينيات، صدر له 19 كتابا، منها 16 ديوانا وروايتان وكتاب في الفكر السياسي، يشغل عدة مناصب إدارية مصريا وعربيا، دُرِست أعماله بعدة رسائل علمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، بمصر والمملكة العربية السعودية، وترجمت أعماله إلى الفرنسية والبرتغالية والألمانية، وحصل ديوانه "أبيض شفاف" على جائزة أفضل ديوان شعر من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة 47، عام 2016.

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