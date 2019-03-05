قاتل صديقه في المرج يمثل جريمته أمام النيابة

أجرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عز الدين المحامي العام، معاينة تصورية لمسرح جريمة مقتل شاب على يد صديقيه بسبب خلافات مالية، واصطحبت النيابة المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل الجريمة.



كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريج جثة المجني علية وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وصرحت بالدفن.



وكشفت التحقيقات الأولية ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته، وبالفحص تبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر داخل "جوال"، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية.



وتبين من المناظرة الأولية أن الجثة لشاب مصابًا بطعنة بمنطقة الرقبة، ومغترب وعنوانه منيا القمح وجد مذبوحًا غارقًا في دمائه، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.