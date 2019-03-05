الأمم المتحدة: الأوضاع الصحية تودى بحياة عشرات الفارين من الباغوز السورية

أفادت وكالة أممية، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 90 شخصًا، ثلثاهم أطفال دون سن الخامسة، لقوا حتفهم خلال فرارهم من بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في بيان، أن الأسباب الرئيسية للوفاة كانت "مضاعفات ناتجة عن انخفاض درجة حرارة الجسم والالتهاب الرئوى والجفاف وسوء التغذية".



وأشار المكتب إلى أنه "حتى الثالث من مارس الحالي، توفي 90 شخصًا، إما في الطريق إلى مخيم الهول أو بعد فترة وجيزة من الوصول إليه أو بعد تحويلهم للعلاج".



وذكر المكتب أن ما يقرب من 15 ألف شخص وصلوا فى الفترة من 22 فبراير وحتى الأول من مارس إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز، التى تشهد مواجهات بين بقايا عناصر التنظيم و"قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن عدد المقيمين حاليا في المخيم وصل إلى أكثر من 56 ألف فرد، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال.



وأعرب المكتب عن قلقه بشأن الأطفال الذين يصلون إلى المخيم دون آبائهم، والذين ربما قد يكونوا لقوا حتفهم من جراء القصف أو المعارك المستمرة.



وتطالب منظمات الإغاثة الدولية بموارد مالية إضافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة في المخيم.