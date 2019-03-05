سعفان: مصر تواجه تغيرات إيجابية وتجاوز كل التحديات بفضل عمالها

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تسعى لتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبُل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة.



وتابع خلال افتتاح، الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن الوزارة قامت بعقد ندوات من خلال مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل علي مستوي الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية..



وفي إطار البعد البيئى من الإستراتيجية، قال إن الوزارة أطلقت مبادرة "اعرف واحمى نفسك"، من خلال عقد ندوات بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل لتكون السلامة والصحة المهنية التزاما وليس إلزاما.



وأضاف: "اتخذت الوزارة العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكينها اقتصاديا".



ونوه إلى إن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، كما يعتبر عام الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة، تستطيع من خلالها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وتطوير العملية التعليمية.



وبعث الوزير برسالة للحضور قال فيها: "إن الدولة المصرية تواجه تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى تسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافها بفضل سواعد عمال مصر، والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي فى تنفيذ خطة النجاح".



وكان وزير القوى العاملة قد هنأ فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعلى رأسهم اريك أوشلان - بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام "1919-2019" على إنشاء المنظمة ومرور 60 عاما في أفريقيا ومصر، مؤكدا أن المنظمة تمثيل شريك دولي مهم لنا، لا ننكر جميعا دورها الرائد في دعم الوزارة ونقل الخبرات الدولية في كافة مجالات العمل.



كما أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لمنظمة العمل العربية ممثلة في - الغائب الحاضر - مديرها العام فايز المطيري لما يبذله من جهد مخلص لتدعيم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة، والشكر ممدود لمدير مركز العربية للتشغيل على اختيار موضوع الندوة المهم متمنيا أن توتي ثمارها بما يسهم في مزيد من الوعي بأهمية تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم لمصرنا الحبيبة.