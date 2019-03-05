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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:30 م

الحكومة تنفي بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد إبراهيم
dostor.org/2541268

أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تواصل مع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حاليًا لتصبح مركزًا ترفيهيًا حضاريًا ثقافيًا اجتماعيًا بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير حديقة الهابى لاند، مضيفةً أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيد: (مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهيه، أماكن لجلوس الرواد، فضلًا عن إنشاء منطقة باتيناج)، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع تنفيذها على المساحة الإجمالية للحديقة التي تبلغ 10835 مترًا مربعًا.

وأشارت المحافظة إلى أنه سُيراعي في خطة تطوير الحديقة، عدم إقامة أي مبان تحجب رؤية النيل باعتبارها حقًا لكل مواطن من أبناء الدقهلية عامة ومدينة المنصورة خاصة، بموقعها المتميز، والتي تمثل علامة تاريخية لمدينة المنصورة.

وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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