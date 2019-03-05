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فن
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:30 م

الجمعة.. "فى قلبى أنثى عبرية" بمسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2541267

يستعد فريق "فن محوج" المسرحى المستقل، لتقديم عرض "فى قلبى أنثى عبرية"، على مسرح عبدالمنعم جابر بمدينة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

المسرحية مأخوذة عن رواية "في قلبي أنثى عبرية" للكاتبة التونسية خولة حمدى، وتتناول الصراع بين الدين والحب والمقاومة من خلال سرد لأحداث حقيقية في قلب حارة اليهود في الجنوب التونسي، حيث تتشابك الأحداث حول "ندى" المسلمة اليتيمة التي تربت بين أحضان عائلة يهودية وثنايا مدينة قانا فى الجنوب اللبناني.

ويحدث بلبلة غير متوقعة في حياة "ندى" التي نشأت على اليهودية بعيدًا عن والدها المسلم، وتتوالى الأحداث المثيرة لتكون على موعد مع القدر، العرض من إخراج محمود عبدالعزيز، وصياغة مسرحية محمد زكي.

يذكر أن "فن محوج" هى فرقة مسرحية مستقلة تكونت آخر عام 2014 من مجموعة من محبي وفناني الفن المستقل، وبدأت الفرقة أعمالها بتقديم ليلة مسرحية تضمنت 4 عروض مسرحية قصيرة شملت الشباب فقط سواء في التأليف أو الإخراج والتمثيل.

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