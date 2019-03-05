الأهرام للمجمعات: صرف 60% من مقررات تموين مارس خلال الأسبوع الأول

قال العميد إيهاب الليثي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 164 فرعا منتشرا للشركة في محافظتي القاهرة والجيزة يصرفون السلع التموينية لأصحاب البطاقات الذكية منذ بدء شهر مارس الجاري حتى نهاية الشهر، بالإضافة لصرف فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر الجاري.



وأوضح في تصريح خاص للدستور أن الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، صُرفت مقررات التموين بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 60% نتيجة الإقبال من جانب المواطنين على استلام السلع المخصصة في بداية الشهر لهم على البطاقات طبقا لمنظومة التموين الجديدة، حيث يختار المواطن ما يناسبه من السلع حسب نصيب الفرد البالغ نحو 50 جنيها.