"أبوغنيمة" يعقد اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بكفر الشيخ

عقد المحاسب محمد أبو غنيمة، وكيل الوزارة والسكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ؛ والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بمركز ومدينة كفر الشيخ، وضم الاجتماع جميع نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ومديري الإدارات بالوحدة المحلية.



وقد تحدث "أبو غنيمة"، عن تنظيم العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل مسئول مقصر فى عمله طبقًا للقانون، ولن يتم استثناء أحد، وسيتم وضع تكليفات جديدة لكل التنفيذيين بالوحدة، والعمل بروح الفريق الواحد، معلنًا أنه سيتم المرور على جميع القرى دون علم رئيس القرية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس مستوى النظافة بكل قرية، وكذلك مراجعة جميع النقاط للتعديات على الأراضي الزراعية، والتراخيص، ووضع آلية لإزالة تلك التعديات بالقرى، والإشغالات بالمدينة.



وشدد "أبو غنيمة"، على تحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا، متمنيًا التوفيق للجميع فى أداء مهام أعمالهم والتكليفات الجديدة التى سيتم تكليفهم بها.



وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم 3283 لسنة 2019م، بتكليف المحاسب محمد محمود إسماعيل أبو غنيمة، وكيل الوزارة ـ السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون، وذلك بالإضافة لعمله الحالى، خلفًا للمهندس على عبد الستار سيد أحمد مرسى.

