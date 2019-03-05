الأدلة الجنائية للنيابة: جرار حادث محطة مصر كان على وضع السرعة القصوى

أدلى خبراء الإدارة الجنائية بشاهداتهم أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، في حادث قطار محطة مصر، وكشفوا أن الفحص الفني أثبت أن الجرار المتسبب في الحادث كان على وضع السرعة القصوى، وعقب نزول السائق منه انطلق ليصطدم بالمصدات الخرسانية ثم مبنى الإشارة، مما أسفر عن استشهاد 22 مواطنًا وإصابة 41، وعقب ذلك قررت النيابة صرفهم.



كانت النيابة قد تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كيلو متر في الساعة.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في حادث قطار محطة مصر.



وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية هم: "سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط"، ووجهت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال واتلاف الممتلكات العامة والتقصير.



وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.