لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يحظى باهتمام الصحف الفرنسية

تركز اهتمام الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء، على اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد غدا الأربعاء في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكان نادى العاصمة الفرنسية قد فاز في اللقاء الأول في ملعب اولدترافورد بهدفين نظيفين.



وأبرزت صحيفة (لو باريزيان) تقريرًا بعنوان "وسائل المدرب توخيل.. ورقة رابحة في باريس سان جيرمان".



وأشارت صحيفة (20 دقيقة) إلى "تراجع التأثير الإنجليزي على أندية الدوري الفرنسي".



من ناحية أخرى، تصدرت صورة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان غلاف صحيفة (ليكيب) بعنوان "الفارس"، حيث وضعته ضمن قائمة تضم أهم أساطير النادي مثل مصطفى دحلب، بيدرو باوليتا، كارلوس بيانكي، سوسيتش وزلاتان إبراهيموفيتش.



أما مجلة (فرانس فوتبول) فاهتمت بلاعب الوسط ماركو فيراتي بتقرير عنوانه "هذا وقته"، كما اهتمت بتقارير أخرى عن استعدادات مانشستر يونايتد لمواجهة النادي الفرنسي.