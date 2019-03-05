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اقتصاد
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:26 م

مد خدمة تسليم تراخيص السيارات من خلال "فورى" لـ15 محافظة جديدة

مد خدمة تسليم تراخيص
طارق عتمان
dostor.org/2541253

وقعت وزارة الداخلية مع شركة "فورى دهب" اتفاقية تتيح سداد جميع خدمات البوابة الإليكترونية من خلال شبكة فورى والمحافظ الإلكترونية للمحمول، بما يتيح للمواطنين طلب خدمات الأحوال المدنية.

يأتى ذلك على رأس الخدمات الرقمية التى تقدمها وزارة الداخلية، ومنها استخراج فاقد الرقم القومى وشهادات الميلاد وتراخيص المركبات وخدمات الأدلة الجنائية وتصاريح العمل وسدادها من خلال فورى وتوصيلها إلى المنزل، وذلك فى إطار سياسة الدولة فى التحول الرقمى والحد من التداول النقدى تيسيرا على المواطنين.

وفى ذات الإطار، بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تم إضافة 15 محافظة إلى خدمة تجديد تراخيص المركبات وتسليم تراخيص السيارات بالتعاون مع "فورى" لتكون الخدمات المقدمة فى 21 محافظة، وهى "القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية وجنوب سيناء والقليوبية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ".

تشمل الخدمة سداد رسوم التراخيص والتأمين الإجبارى والمخالفات وتجديد تراخيص المركبات وتوصيل الرخصة الى المنزل من خلال 95 ألف منفذ معتمد والمحافظ الإلكترونية للمحمول والقنوات البنكية، وذلك ضمن سياسات الحكومة لتوفير 25 خدمة رقمية جديدة سيتم تقديمها للمواطنين بحيث تحتوي الخدمة الواحدة على أكثر من 5 خدمات فرعية، وتصل إلى 20 خدمة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.

وصرح المهندس أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة "فورى"، أن خدمة "فورى باى" والتى تتيح السداد من خلال الإنترنت والمواقع الإيكترونية والتى تم تنفيذها بنجاح فى مشروع وزارة الداخلية، هى إحدى الخدمات الاستراتيجية التى تقدمها الشركة لعملائها فى إطار مساهمتها فى منظومات التحول الرقمى للمؤسسات، وتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 150 مؤسسة.

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