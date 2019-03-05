لافروف: موسكو والرياض توصلتا لتفاهم حول الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول مواضيع أساسية متعلقة بالأزمة السورية.



ودعا لافروف- اليوم الثلاثاء- المعارضين السوريين إلى دعم جهود المجتمع الدولى فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.



وقال: "أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كل المواضيع الرئيسية".



والتقى لافروف، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، في الرياض، اليوم الثلاثاء، علًما بأن زيارة لافروف للسعودية تأتى فى إطار جولة إقليمية تشمل أيضًا قطر والكويت والإمارات.



واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير الخارجية الروسي، كما التقى لافروف وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير.