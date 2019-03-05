كريم عادل: إنشاء أكبر محطة تحلية لمواجهة الفقر المائي في مصر

قال الخبير الاقتصادي كريم عادل، إن إدارة الموارد المائية في مصر عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الدولة بدأت تفكر جيدا نحو الاتجاه إلى تدبير موارد إضافية للمياه لضرورة حتمية لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات.



وأشار إلى أنه في خطوة هامة لضمان المستقبل المائي لمصر جاء الإعلان عن إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه، وهو يعتبر اتجاه نحو تعظيم موارد مصر من المياه غير التقليدية والتي تشمل الصرف الزراعي، تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف.



وأوضح أن الموارد المائية تواجه تحديات كثيرة منها زيادة الرقعة الزراعية وسلوكيات الإسراف في استعمال المياه، إضافة إلى القلق من أية تهديدات مائية مستقبلًا واحتمالية تأثيرها على حصة مصر.

