34.8 مليون جنيه أرباح "الكابلات الكهربائية" فى 2018

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية عن ارتفاع أرباحها بنسبة 755% خلال العام الماضى 2018 لتصل إلى 34.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 15.76 مليون جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خلال العام الماضي أرباحًا بلغت 16.66 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 20 مليون جنيه في العام السابق له.



وكانت الشركة حققت أرباحًا بلغت 87.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 12.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.