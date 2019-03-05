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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:11 م

بدء إعادة محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"

محاكمة حبيب العادلي
محاكمة حبيب العادلي
عادل عبد العال
dostor.org/2541111

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

بدء إعادة محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"
بدء إعادة محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"
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