صرف رئيس هيئة السكة الحديد بعد الاستماع لأقواله فى حادث محطة مصر

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة حاتم فاضل، صرف رئيس هيئة السكة الحديد عقب الاستماع لأقواله في حادث قطار محطة مصر، الذى أسفر عن استشهاد 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أصدر قرارًا بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.



وأوضحت النيابة أن المتهمين فى القضية هم: "سائق الجرار ٢٣٠٥، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضًا العامل المختص بتحويله الخطوط".



ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير.



وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولى اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب فى الحادث والتحفظ على جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.