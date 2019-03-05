"إعمار" تناقش القوائم المالية للعام الماضى فى 28 مارس

قررت شركة "إعمار مصر للتنمية" عقد الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، لمناقشة التصديق على القوائم المالية للعام الماضي، وحساب الأرباح والخسائر للشركة.



وستنظر العمومية في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي.



وأضافت إعمار أن الجمعية ستنظر في الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة خلال العام الماضي.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.