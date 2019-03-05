ضبط متهم بترويج أدوية مستوردة مجهولة المصدر على "فيس بوك"

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر للمواطنين.



أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة "عمر.ع. إ"، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبإستكمال التفتيش عُثر على 759 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة.



وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالمخالفة لأحكام القانون.



بمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض تحقيق أرباح مادية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.