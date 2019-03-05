"الخرباوي" يصل معهد أمناء الشرطة للدفاع عن متهم بـ"فساد الداخلية"

وصل ثروت الخرباوي المحامي، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للدفاع عن المتهم الرابع "محمد دسوقي" في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.