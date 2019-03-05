الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينين من محافظة بيت لحم، و3 من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى 2 من كل من مخيم جنين ومحافظة الخليل، وآخر من محافظة سلفيت.



من ناحية أخرى، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر فبراير المنصرم 133 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة.



وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.



وأضاف أن قرارات الإبعاد طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس الذين قاموا بفتح باب الرحمة.