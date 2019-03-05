هانت: نتلقى إشارات "إيجابية" من الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، إن الإشارات الواردة من الاتحاد الأوروبي "إيجابية بشكل معقول" بشأن إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)؛ من أجل المساعدة في تأمين موافقة البرلمان البريطاني عليه.



وأضاف هانت:"الوقت ضيق للغاية، لكن الوضع تغير بشكل إيجابي في الوقت الحالي مقارنة بشهر مضى، إلا أنه مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".



وتابع "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي بدأ يدرك أننا نستطيع تأمين الأغلبية في البرلمان، لاسيما بعد ظهور إشارات إيجابية من الأشخاص الذين صوتوا من قبل ضد الصفقة، حيث إنهم باتوا على استعداد لتقبل الصفقة في حال الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانوني فيما يتعلق بقضية خطة الأمان الخاصة بحدود إيرلندا".