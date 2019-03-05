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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:03 م

البدري ضيف: تحديد سعر"القمح" يحتاج لبحث تكاليف الزراعة والإنتاج

القمح
القمح
كريمة أبو زيد
dostor.org/2541089

أكد النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين قبل زراعته لتجنب حدوث خسائر للفلاحين.

وأوضح أن تحديد سعر القمح المحلى يحتاج إلى دراسة تكاليف الزراعة والإنتاج والمساحة المزروعة لمعرفة التكلفة، وأن قانون الزراعات التعاقدية يحفظ للفلاح كافة حقوقه المادية قبل البدء في الزراعة من خلال تحديد أسعار الشراء من قبل وزارة الزراعة أو غيرها من الجهات المختصة، لافتًا إلى أهمية تطبيقه خاصًة في المحاصيل التى نستوردها من الخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السوق المحلى يحتاج إلى زيادة الحصة المزروعة من القمح وتقليل استيراده من الخارج، والدولة تستورد 90 مليون طن قمح سنويًا ويعتبرهذا بمثابة عبء على الدولة، منوهة إلى أهمية تحديد سعر القمح قبل زراعته للمزراعين حتى يقبلوا على زراعته، لافتًا إلى عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب وضع أسعار غير مرضية لهم لا يحصلون منها على هامش ربح.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جار تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية، وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص، وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.

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