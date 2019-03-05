"الصناعات" اليوناني: 50 مليار يورو استثمارات بجنوب شرق أوروبا

قال جورج ملنيوس، رئيس اتحاد الصناعات اليونانى، إن اتحاد الصناعات اليوناني تم إنشاؤه منذ 1915، ولابد من وجود تعاون مشترك بين رجال الصناعة في مصر واليونان للاستفادة بين البلدين.



وأوضح ملنيوس، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر التعاون بين البلدين، أن اليونان تحاول ايجاد فرص في مختلف الدول المجاورة، ومصر من أهم الدول الآن لانها تعتبر بوابة إفريقيا بالنسبة لليونان.



وأشار إلى أن اليونان تتواجد بشكل كبير في جنوب شرق أوربا، باستثمارات تصل إلى 50 مليار يورو، بعدد 150 شركة، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن إلى مصر، وذلك من خلال تبادل الخدمات بين البلدين، حيث إن مصر من الدول التي تتميز بجودة عالية لمنتجاتها.