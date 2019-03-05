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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:02 م

الصحة: فحص 2.3 مليون طالب ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
فاتن خديوى
dostor.org/2541085

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصاد المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية التى انطلقت يوم 16 فبراير حتى الآن.

وأوضحت أنه تم فحص 2 مليون و335 ألف و487 طالبًا وطالبة حتى اليوم، فى 11 محافظة تشمل الإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والفيوم ودمياط وبورسعيد والجيزة والبحيرة وأسيوط والقليوبية وقنا.

وأوضحت أن أعلى نسبة فحص شهدتها المحافظات كانت الجيزة ثم البحيرة ثم القليوبية ثم أسيوط، حيث تم فحص 401 ألف و323 بالجيزة، و385 ألف و44 طالبًا بالبحيرة، و263 ألف و261 طالبًا بالقليوبية، و248 ألف و542 طالبًا بالإسكندرية، و399 ألف و291 طالبًا بأسيوط، و182 ألف و630 طالبًا بقنا، و198 ألف و696 بالفيوم، و147 ألف و488 طالبًا بدمياط، و60 ألف و327 طالبًا ببورسعيد، و37 ألف و284 طالب بمطروح، و11 ألف و701 طالب بجنوب سيناء، بإجمالي عدد مدارس 6500 مدرسة مقسمة بين المدن والقرى.

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