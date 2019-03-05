رئيس ملوي بالمنيا يتابع "الحملة الميكانيكية" بموقف السيارات

تابع العميد عصام عبد الغني رئيس مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، موقف سيارات الأجرة لقري المركز للتأكد من انتظام والتزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المحددة وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي شدد على ضرورة المتابعة الميدانية لخطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة والتصدي لأشكال الخروج على القانون ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.



كما تابع رئيس المركز أعمال الحملة الميكانيكية وشدد على الالتزام بخروج المعدات في التوقيتات المحددة لها ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين لضمان حسين سير العمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.







