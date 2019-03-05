ضبط 4109 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 4109 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و1709 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة.