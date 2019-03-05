تحرير 3 تقارير للمخابز المخالفة بسيدي غازي بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، والمحال التجارية، والمنشآت الغذائية، ومحلات الجزارة، والمخابز البلدية، بمدينة سيدى غازى.



وأسفرت الحملة، عن تحرير 3 تقارير للمخابز المخالفة تضمنت، تقرير نقص وزن بمقدار 15 جرام للرغيف الواحد لمخبز المدعو "ع.م.ب"، وتقرير نقص وزن بمقدار 15 جرام للرغيف الواحد لمخبز المدعوة "م.أ.م"، وتقرير نقص وزن بمقدار 15 جرام للرغيف الواحد لمخبز المدعوة "ف.ك.م"، وجارى الإشراف والمتابعة وتحصيل الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، والمرور على الأسواق، للتأكد من جودة وتوافر السلع، وضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء.



