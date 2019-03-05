في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن الراقصة سامية جمال

يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الراقصة والممثلة سامية جمال والتى ولدت 5 مارس عام 1924، اسمها الحقيقى «زينب خليل إبراهيم محفوظ»، مواليد بنى سويف.



وترصد«الدستور» أبرز المعلومات عن سامية جمال.



- في عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكّلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنّان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها من خلال ستة أفلام شهيرة.



- تزوجت «سامية» في بداية حياتها الفنية من شاب أمريكي يُدعى عبد الله كينج، فى الفترة من 1951 لـ 1953 ثم انفصلت عنه.



- ولكن في تلك الفترة، جمعت قصة حب كبيرة بينها وبين «فريد»، حيث كانت مفتونة به منذ طفولتها، ولكن إصراره على عدم الزواج أنهى هذه العلاقة.



- تزوجت «سامية» بعدها من النجم رشدي أباظة في أواخر الخمسينيات.



- لعدم زواجه منها، ظل فريد الأطرش بلا زواج حتى وفاته.



- في أوائل السبعينيات اعتزلت الفنانة سامية جمال الأضواء والفنّ ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينات ولكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها في 1 ديسمبر عام 1994.