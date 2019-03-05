بلجيكا تدعو لإضراب نسائي شامل الجمعة المقبلة

دعت منظمة غير حكومية معنية بشؤون المرأة في بلجيكا إلى إضراب نسائي شامل يوم 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بتوفير حماية للنساء العاملات.



وأطلقت جمعية غير حكومية تُسمى "تجمع نساء 8 مارس" مبادرة تدعو النساء في بلجيكا للامتناع عن كافة المهام المهنية والدراسية والمنزلية يوم الجمعة القادم، المصادف يوم المرأة العالمي.



ودعت كبرى النقابات العمالية في البلاد المنتسبات إليها إلى المشاركة في الإضراب النسائي، ووفق المتحدثة باسم النقابة الاشتراكية زوي موس "نحن ندعم هذا الإضراب، إذ ان هدفنا يبقى هو حماية العاملات".



ومن المتوقع أن تشارك في الإضراب النساء العاملات في مجال الخدمات المنزلية، شركات التجزئة، القطاع الصحي وغيرهن، ويهدف الإضراب النسائي، حسب الداعيات له، إلى لفت نظر المجتمع إلى الظلم الذي تتعرض له النساء على المستويات المادية والقانونية والأسرية، وكذلك أهمية مشاركة المرأة في تحريك العجلة الاقتصادية للبلاد.



ورفعت الناشطات النسويات اللاتي قمن بحملة واسعة النطاق للترويج للإضراب القادم شعارات تدعو إلى التوقف عن ممارسة العنف متعدد الأشكال ضد النساء.