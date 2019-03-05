القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
الصحة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:55 ص

8 فوائد للذرة.. أمور لن تتخيلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2541072

الذرة من المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات، فهي تدخل في صناعة الخبز والدقيق والبيرة وبعض أنواع الفودكا، وفقًا لموقع بولد سكاي.

كما أن الذرة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل البروتين والحديد والكربوهيدرات والكالسيوم والألياف والصوديوم والبوتاسيوم.

فوائد الذرة للجسم
الذرة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، لذا فهي تساعد على الشعور بالشبع وبالتالي خسارة الوزن على نحو جيدا جدا.

من أهم فوائد الذرة أنها تنظم نسبة السكر في الجسم، وذلك وفقًا لدراسة قدمتها جامعة لوند في السويد.
الذرة تمد الجسم بالطاقة التي يريدها.

الذرة تمنع الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة الكفيلة بمحاربة الشوارد الحرة المسببة للسرطان.

الذرة أيضا تسهم في تقوية صحة القلب، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المغذيات النباتية والألياف، تساعد في تنظيم الجينات والوقاية من اضطرابها، واضطراب الجينات هو أساس الإصابة بالأمراض الخطيرة المزمنة.

وتمنع حبوب الذرة أيضًا تكوين حصى في المرارة، لأن الذرة بها كمية من الألياف غير القابلة للذوبان والتي تعزز إزالة النفايات من الأمعاء وتقلل من كمية الأحماض الصفراوية في المعدة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ 12 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

وزير التجارة الرومانى: الإصلاحات بمصر خلقت فرص جذب الاستثمارات

بعد محاولات طبية كثيرة.. نجاة مريض من الإيدز

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

"الاستيلاء على أموال الداخلية" و"كتائب حلوان" أبرز محاكمات اليوم

ads
الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

ارتفاع القيمة السوقية لرياض محرز نجم مانشستر سيتي

إيقاف حكم مباراة أهلي طرابلس والسويحلي ومساعده

لقاء دورتموند وتوتنهام بدوري الأبطال الأبرز في الصحف الألمانية

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

ads
كشكول

بالصور.. "تعليم مطروح" يتفقد انتظام العملية التعليمية ببعض المدارس

بالصور.. "أفضل مائة ملصق عربي" معرض ومسابقة بالجامعة الألمانية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لـ"ثورة 19".. السبت

ننشر أسماء الفائزات بمسابقة الشعر للإعدادية والثانوية بأزهر الإسماعيلية

بالصور.. افتتاح معرض ألوان الروح بـ"تربية فنية حلوان"

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"تاتو" المحبين بعد الانفصال (صور)

ناسا تحذر من اعتراض أي كويكب عن طريق القنابل النووية

شركة طيران تسمح للمضيفات بالعمل دون مكياج باستثناء أحمر الشفاه

الصحة

8 فوائد للذرة.. أمور لن تتخيلها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎