8 فوائد للذرة.. أمور لن تتخيلها

الذرة من المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات، فهي تدخل في صناعة الخبز والدقيق والبيرة وبعض أنواع الفودكا، وفقًا لموقع بولد سكاي.



كما أن الذرة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل البروتين والحديد والكربوهيدرات والكالسيوم والألياف والصوديوم والبوتاسيوم.



فوائد الذرة للجسم

الذرة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، لذا فهي تساعد على الشعور بالشبع وبالتالي خسارة الوزن على نحو جيدا جدا.



من أهم فوائد الذرة أنها تنظم نسبة السكر في الجسم، وذلك وفقًا لدراسة قدمتها جامعة لوند في السويد.

الذرة تمد الجسم بالطاقة التي يريدها.



الذرة تمنع الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة الكفيلة بمحاربة الشوارد الحرة المسببة للسرطان.



الذرة أيضا تسهم في تقوية صحة القلب، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المغذيات النباتية والألياف، تساعد في تنظيم الجينات والوقاية من اضطرابها، واضطراب الجينات هو أساس الإصابة بالأمراض الخطيرة المزمنة.



وتمنع حبوب الذرة أيضًا تكوين حصى في المرارة، لأن الذرة بها كمية من الألياف غير القابلة للذوبان والتي تعزز إزالة النفايات من الأمعاء وتقلل من كمية الأحماض الصفراوية في المعدة.