غدًا.. "التشييد والبناء" تناقش سبل النهوض بقطاع المقاولات

تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا، اجتماعًا برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، وحضور كل من رئيس ونواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



يناقش الاجتماع سبل النهوض بقطاع المقاولات المصري والوقوف على التحديات التى تواجهه، مع تحديد مدى قدرته على مواكبة التطور المتنامي في حجم الإعمار في مصر، بالإضافة إلى مناقشة التمويل البنكي لقطاع المقاولات وخطابات الضمان.



كما سيناقش الآثار السلبية لعدم وجود سيولة كافية لدى شركات المقاولات لسداد مديونياتهم، ودور المحاكم في فض المنازعات.