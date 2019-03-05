أهالي سيوة ينتظرون افتتاح وحدة التراخيص نهاية العام الجاري

أعرب أهالي واحة "سيوة" التابعة لمحافظة مطروح عن سعادتهم؛ لاهتمام القيادة السياسية لهم وتطوير الواحة، وتخصيص قطعة أرض لبناء وحدة تراخيص لخدمة الأهالي ورفع مشقة السفر وتكاليفها حيث أن الواحة تبعد 306 كيلومترا تقريبا عن محافظة مطروح.



وخصصت الإدارة العامة لمرور مطروح، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة قطعة أرض بمساحه 5 أفدنة لإنشاء وحدة مرور وتم تخصيص مبلغ 3 مليون جنية كمرحلة أولى ومليون ونصف كمرحله ثانية لاستكمال أعمال البناء.



تتكون وحده مرور سيوة تحت الانشاء والتي من المنتظر افتتاحها نهاية العام الجاري من وحده تراخيص "أجرة، ملاكي، نقل" بالإضافة الي أرض لفحص السيارات ومبني لاختبارات القيادة.



وقال بكرين محمد أحد أهالي واحه سيوة أن قرار انشاء وحده تراخيص في سيوة قرار صائب في مصلحه أهالي سيوة ورفع مشقة السفر والتكاليف ونتمني أن يتم سرعه انهاء الانشاءات ومزيد من التطور لخدمه الواحه.



وأكد يوسف كيلاني أحد أبناء واحه سيوة أن فور علم أهالي الواحه بأنشاء تلك الوحده سادت حاله من الفرح وخاصه ان تلك القرار سيخفف العبء عليهم لسفرهم الي مطروح لانهاء اجراءات التراخيص المرورية.



وأشار "كيلاني" إلى أنه عند افتتاح وحده التراخيص سيتم ضبط السلوك المروري بالشارع حتي تظهر الواحه بسلوك حضاري خاصة وان الواحه مكان سياحي يستقبل جميع الجنسيات مطالبا بسرعه أنهاء الانشاءات وافتتاح وحده التراخيص المرورية.