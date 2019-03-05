ضبط 46 قضية تموينية في سوهاج

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 46 قضية تموينية متنوعة في إطار الحملات التي يتم تنفيذها لتحقيق أقصى رقابة تموينية على الأسواق وحماية محدودي الدخل من جشع التجار.



حيث تم ضبط "كرم ن ج" 58 سنة صاحب مخزن أسمدة لحيازته وعرض أسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية والإئتمان الزراعى وأسمدة مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "4" طن، 175 كيلو جرام أسمده وتم ضبط "علاء ص ع ع" 35 سنة مدير مسئول مخبز بلدى لاستيلاءه على "17" شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز وبيعها فى السوق السوداء.



كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"8" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"3" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"6" قضايا عدم شهادة صحية و"3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.